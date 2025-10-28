Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este martes 28 de octubre de 2025

Pronóstico Clima Córdoba

Clima por la mañana en Córdoba

Durante la mañana, el clima en Córdoba estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 7.3°C, proporcionando un comienzo fresco al día. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, la humedad se mantendrá alta, con un valor máximo del 54%. Los vientos soplarán a una velocidad media de 19 km/h, logrando que el ambiente se sienta fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde y noche, las temperaturas en Córdoba alcanzarán un máximo de 21.9°C, proporcionando un clima más cálido aunque todavía agradable. Se espera que el cielo continúe con nubes parciales, sin embargo, la lluvia no está en el pronóstico, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre. Durante esta parte del día, la humedad se estabilizará alrededor del 54%, mientras que las velocidades del viento disminuirán ligeramente, manteniéndose en 19 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 28 de octubre de 2025

El amanecer en Córdoba será a las 08:12, y el atardecer se producirá a las 18:21. Es un día bastante equilibrado en cuanto a la luz solar, lo cual es ideal para disfrutar de las horas de luz disponibles.