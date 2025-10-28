Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este martes 28 de octubre de 2025
Pronóstico del tiempo para la mañana en Corrientes
Hoy, el clima en Corrientes se presenta con condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas serán bastante agradables, con mínimas que rondarán los 8.2°C y máximas alcanzando 18.8°C. Es poco probable que se registren precipitaciones, por lo que la lluvia no será un problema en este periodo del día. La humedad se mantendrá alrededor del 65.9%, y los vientos serán suaves, teniendo una velocidad máxima de 12 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Durante la tarde y noche, el clima en Corrientes seguirá presentándose parcialmente nublado. Las temperaturas se mantendrán en una media agradable, sin muchas variaciones respecto a la mañana. No se esperan lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes. La velocidad del viento será menor que en la mañana, con una máxima aproximada de 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación más confortable.