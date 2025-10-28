Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este martes 28 de octubre de 2025

Clima Diario

Hoy en Entre Ríos, el clima se presentará parcialmente nuboso durante la mañana, con una temperatura mínima de 7.8°C. La humedad será notable, alcanzando hasta el 82%. Se observará una ausencia de lluvias en las primeras horas del día y los vientos alcanzarán una velocidad media de 8 km/h, lo que proporcionará una sensación térmica agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Ya en la tarde y noche, las condiciones del tiempo en Entre Ríos se tornarán más cálidas, con temperaturas máximas ascendiendo a 17.2°C. El cielo continuará parcialmente nuboso y la humedad descenderá ligeramente al 42% por la noche. Los vientos podrían aumentar en intensidad, registrando ráfagas máximas de hasta 24 km/h. Es recomendable usar ropa ligera y protegerse del viento si se pasa tiempo al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 28 de octubre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:27 y se pondrá a las 18:05, ofreciendo un largo día de luz. Para los amantes de la astronomía, la fase lunar de hoy será notoria, con una luna visible al 14.1% iluminada.