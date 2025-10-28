Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este martes 28 de octubre de 2025
Hoy en Entre Ríos, el clima se presentará parcialmente nuboso durante la mañana, con una temperatura mínima de 7.8°C. La humedad será notable, alcanzando hasta el 82%. Se observará una ausencia de lluvias en las primeras horas del día y los vientos alcanzarán una velocidad media de 8 km/h, lo que proporcionará una sensación térmica agradable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos
Ya en la tarde y noche, las condiciones del tiempo en Entre Ríos se tornarán más cálidas, con temperaturas máximas ascendiendo a 17.2°C. El cielo continuará parcialmente nuboso y la humedad descenderá ligeramente al 42% por la noche. Los vientos podrían aumentar en intensidad, registrando ráfagas máximas de hasta 24 km/h. Es recomendable usar ropa ligera y protegerse del viento si se pasa tiempo al aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 28 de octubre de 2025
En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:27 y se pondrá a las 18:05, ofreciendo un largo día de luz. Para los amantes de la astronomía, la fase lunar de hoy será notoria, con una luna visible al 14.1% iluminada.