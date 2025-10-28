Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este martes 28 de octubre de 2025

Clima diario

Hoy en Jujuy, el clima estará marcado por una variabilidad notable. Durante la mañana, se esperan temperaturas mínimas de 4.2°C y un cielo ligeramente nuboso. La humedad alcanzará un nivel significativo del 85%, por lo que se recomienda llevar un abrigo ligero si se planea salir durante las primeras horas del día. Aunque no se prevén precipitaciones, el viento soplará con una velocidad máxima de 10 km/h, brindando una sensación fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y noche, el clima se mantendrá similar con temperaturas que podrían subir hasta los 18.4°C. Se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso, pero sin probabilidad de lluvia. Las ráfagas de viento podrían aumentar ligeramente, alcanzando los 13 km/h, lo que podría refrescar el ambiente. Sin embargo, la humedad descenderá un poco, brindando una tarde más confortable para las actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy

Es un buen día para disfrutar al aire libre, pero no olvides llevar protección solar ya que el sol será más intenso durante las horas del mediodía a pesar del cielo nublado. Además, se aconseja mantenerse hidratado y llevar una chaqueta ligera por si la sensación térmica se vuelve más fresca con el viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 28 de octubre de 2025

Hoy, el amanecer en Jujuy será a las 07:26 y el sol se pondrá a las 18:41, proporcionando unas 11 horas y 15 minutos de luz natural para disfrutar del día. Es una excelente oportunidad para realizar actividades matutinas aprovechando la luz solar.