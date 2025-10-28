Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este martes 28 de octubre de 2025

Clima y Ambiente

Para este martes 28 de octubre, el clima en La Pampa se presentará con características variables. En la mañana, se espera un cielo con poca nubosidad, aunque no se descartan intervalos más densos. La temperatura mínima será de 7.1°C, formando una jornada fresca. La humedad relativa alcanzará el 79%, indicando un ambiente algo húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas mostrarán pocas variaciones. Se prevé que el cielo continúe parcialmente nublado, manteniendo las temperaturas entre un agradable rango con máxima de 18.4°C. Los vientos soplarán desde el sector sur, con una velocidad media de 9 km/h, lo que generará un ligero efecto de frescura en el ambiente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 28 de octubre de 2025

Observando el calendario astronómico para hoy, el amanecer tuvo lugar a las 8:25, mientras que el sol se pondrá a las 18:08. Este fenómeno permitirá disfrutar de aproximadamente 9 horas y 43 minutos de luz natural.