Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este martes 28 de octubre de 2025

Clima Diario

El clima para este martes 28 de octubre de 2025 en La Rioja traerá temperaturas agradables. Durante la mañana, se prevé un clima parcialmente nuboso, con una temperatura mínima alcanzando los 6°C. Los vientos soplarán a una velocidad moderada, aproximadamente 10 km/h, y la humedad rondará el 40%.

Pronóstico a la tarde y noche en La Rioja

A medida que avance el día, las condiciones del clima se mantendrán con cielos mayormente nubosos y las temperaturas subirán hasta un máximo de 21.1°C. Los vientos seguirán con una media de 10 km/h, aportando una sensación térmica fresca en algunas regiones. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, la humedad continuará cerca del 40%, lo que hará que las condiciones sean confortables.

Observaciones astronómicas: Para aquellos interesados en el movimiento del sol, el amanecer ocurrirá a las 07:47 y el ocaso será a las 18:35, permitiendo así disfrutar de un día relativamente largo en esta región.

Se recomienda a los ciudadanos de La Rioja llevar ropa abrigada por la mañana, pero tener en cuenta que durante la tarde las temperaturas se elevarán, propiciando un clima más cálido ideal para actividades al aire libre.