Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este martes 28 de octubre de 2025

martes, 28 de octubre de 2025, 06:03

Previsión para la mañana

En la mañana de hoy, el clima en Mendoza se presentará con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.6°C mientras que la humedad se situará alrededor del 62%. Durante la mañana, el viento soplará suavemente con una velocidad máxima de 11 km/h, perfecto para quienes deseen realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Hacia la tarde y noche, se espera que las condiciones permanezcan similares, con el cielo parcialmente nuboso y temperaturas máximas alcanzando los 17.5°C. La humedad no mostrará cambios significativos, manteniendo un ambiente agradable para todos. Los vientos, por su parte, aumentarán su velocidad máxima a 13 km/h, acompañando así al tranquilo transcurrir del día.