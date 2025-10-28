Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este martes 28 de octubre de 2025

Previsión Meteorológica

Previsión para la mañana

En la mañana de hoy, el clima en Mendoza se presentará con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.6°C mientras que la humedad se situará alrededor del 62%. Durante la mañana, el viento soplará suavemente con una velocidad máxima de 11 km/h, perfecto para quienes deseen realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Hacia la tarde y noche, se espera que las condiciones permanezcan similares, con el cielo parcialmente nuboso y temperaturas máximas alcanzando los 17.5°C. La humedad no mostrará cambios significativos, manteniendo un ambiente agradable para todos. Los vientos, por su parte, aumentarán su velocidad máxima a 13 km/h, acompañando así al tranquilo transcurrir del día.