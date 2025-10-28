Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este martes 28 de octubre de 2025

Hoy en Neuquén, el clima se presentará con condiciones de cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, se espera una mínima de alrededor de 4.9°C, mientras que las temperaturas subirán progresivamente hasta alcanzar los 17°C como máxima. La sensación térmica variará conforme avancen las horas, y la probabilidad de precipitaciones es baja, con un porcentaje nulo previsto para hoy. Se recomienda estar preparado para vientos que pueden alcanzar velocidades de hasta 13 km/h, lo que podría generar cierto frescor durante gran parte del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

A lo largo de la tarde y la noche, el cielo en Neuquén se mantendrá parcialmente cubierto. Las condiciones de humedad estarán en un rango moderado, no sobrepasando el 35%. Asimismo, los vientos seguirán presentes, aunque no se esperan ráfagas significativas ni cambios bruscos en el clima. En cuanto a la presión atmosférica, se prevé que se mantenga estable, con un promedio de 1015 mb.