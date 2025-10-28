Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este martes 28 de octubre de 2025

Situación climática

Esta mañana el clima en Río Negro se presenta con una probabilidad nula de precipitaciones y el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6.8°C y los 17.1°C. Los vientos soplarán en dirección noroeste, alcanzando una velocidad máxima de 22 km/h, lo que hará que el ambiente se sienta algo más fresco. La humedad relativa será de 82%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y noche, se espera que las condiciones en Río Negro se mantengan similares, con el cielo siendo parcialmente nuboso. La temperatura máxima rondará los 17.1°C, proporcionando una sensación agradable en el ambiente. El viento se mantendrá estable, mientras que la humedad se mantendrá alta, en torno al 82%, lo que podría generar una sensación de bochorno en algunos momentos.

Condiciones climáticas estables son de esperarse durante este día, sin señales de cambios bruscos o precipitaciones importantes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 28 de octubre de 2025

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:33 y se pondrá a las 17:51. La fase lunar actual es de luna menguante, lo que podría ofrecer una vista interesante del cielo nocturno con menos contaminación lumínica.