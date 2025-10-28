Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 28 de octubre de 2025

Condiciones del día
Canal 26
Por Canal 26
martes, 28 de octubre de 2025, 06:04

Pronóstico del tiempo para hoy en Salta

Hoy en Salta nos espera un día de clima parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 3.4°C mientras que la máxima temperatura esperada será de 21.2°C. Los vientos se presentarán con una velocidad media de hasta 8 km/h, ofreciendo un ambiente relativamente tranquilo por la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, el cielo continuará con algunas nubes dispersas sin precipitaciones significativas. El ambiente se mantendrá agradable con temperaturas moderadas que brindarán una noche serena. La humedad relativa del ambiente rondará el 47%, asegurando un día relativamente seco.

Observaciones astronómicas

Este 28 de octubre de 2025, el sol hará su aparición a las 08:03 de la mañana y se pondrá a las 18:40. La luna no ejercerá una gran influencia en el cielo hoy, brindando un atardecer espectacular sin muchas interferencias lumínicas.