Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 28 de octubre de 2025

Condiciones del día

Pronóstico del tiempo para hoy en Salta

Hoy en Salta nos espera un día de clima parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 3.4°C mientras que la máxima temperatura esperada será de 21.2°C. Los vientos se presentarán con una velocidad media de hasta 8 km/h, ofreciendo un ambiente relativamente tranquilo por la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, el cielo continuará con algunas nubes dispersas sin precipitaciones significativas. El ambiente se mantendrá agradable con temperaturas moderadas que brindarán una noche serena. La humedad relativa del ambiente rondará el 47%, asegurando un día relativamente seco.

Observaciones astronómicas

Este 28 de octubre de 2025, el sol hará su aparición a las 08:03 de la mañana y se pondrá a las 18:40. La luna no ejercerá una gran influencia en el cielo hoy, brindando un atardecer espectacular sin muchas interferencias lumínicas.