Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este martes 28 de octubre de 2025

Clima y tiempo

El clima en San Juan esta mañana

Esta mañana en San Juan, el clima estará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas variarán entre los 9.2°C a 20.4°C. La velocidad del viento alcanzará los 11 km/h, lo que podría provocar una sensación térmica un poco más baja. La humedad promedio estará alrededor del 33%, manteniendo un ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y noche, se espera que el cielo siga parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán entre 9.2°C y alcanzarán un máximo de 20.4°C. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, no se descarta algún cambio repentino en el clima. El viento también jugará un papel con una velocidad máxima alcanzada de 17 km/h. Recomendamos abrigarse adecuadamente si piensas salir.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Considera llevar un abrigo ligero durante el día y una chaqueta más abrigada para la noche. Con el cielo parcialmente cubierto, el sol puede aparecer en momentos, por lo que tampoco está de más llevar una protección solar para las actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 28 de octubre de 2025

El sol saldrá a las 8:29 de la mañana y se ocultará a las 6:37 de la tarde. La duración del día será de aproximadamente 10 horas y 8 minutos. Estas horas son importantes si planeas organizar actividades al aire libre. Apreciar el atardecer puede ser un buen final para el día.