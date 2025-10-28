Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este martes 28 de octubre de 2025

martes, 28 de octubre de 2025

Hoy en San Luis, el clima se muestra parcialmente nuboso durante las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 7.5°C, y no se espera precipitación alguna por la mañana. Los vientos soplarán del noreste con una velocidad media de 12 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En el transcurso de la tarde, las condiciones del tiempo continuarán siendo parcialmente nubosas. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17.7°C, manteniéndose sin precipitaciones. Los vientos incrementarán su velocidad, alcanzando hasta 19 km/h desde el noreste. A lo largo de la noche, el cielo seguirá con nubes dispersas, y las temperaturas comenzarán a descender de nuevo hacia los 7.5°C.