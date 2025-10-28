Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 28 de octubre de 2025

Clima hoy

Pronóstico del clima para Santa Cruz

En Santa Cruz, este martes se presenta como una jornada de clima variable. Durante la mañana, el cielo estará mayormente nuboso, con una temperatura mínima de tan solo 4.7°C. La máxima probabilidad de precipitaciones es del 0% y los vientos soplarán del norte a aproximadamente 25 km/h, lo que puede generar ráfagas de hasta 49 km/h. La humedad se mantendrá alrededor del 95%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas continuarán con el cielo parcialmente nuboso, aunque la temperatura alcanzará un máximo notable de 40.5°C, haciendo necesario tomar precauciones si planea actividades al aire libre. Sin embargo, no se esperan lluvias significativas, manteniéndose la probabilidad de precipitaciones al 0%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 28 de octubre de 2025

Este martes, el sol hará su aparición alrededor de las 09:40 hrs y se despedirá sobre las 17:34 hrs. Estas horas solares son perfectas para quienes quieren disfrutar del día al aire libre o planificar actividades al aire libre.