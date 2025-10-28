Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este martes 28 de octubre de 2025

Clima Diario

Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy

En la mañana de este martes, el clima en Santa Fe será parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 7.9°C. Se registrará una humedad máxima del 85% y vientos que podrán alcanzar velocidades de hasta 21 km/h. Estas condiciones permitirán disfrutar de un clima templado durante las actividades matutinas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, las temperaturas en Santa Fe subirán hasta una máxima de 18.5°C, manteniéndose el cielo parcialmente nublado. Hacia la noche, las condiciones climatológicas seguirán siendo similares con una disminución leve en la temperatura. Los vientos continuarán acompañando este escenario con ráfagas que alcanzarán los 21 km/h. La jornada promete ser favorable para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 28 de octubre de 2025

El sol en Santa Fe saldrá a las 7:59 am y se pondrá a las 6:06 pm, brindando aproximadamente 10 horas de luz diurna. Es un buen momento para disfrutar de las mañanas soleadas mientras se aprovecha al máximo la claridad del día.