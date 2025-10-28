Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este martes 28 de octubre de 2025

Tiempo en Tierra

Para la mañana, se espera que el clima en Tierra del Fuego sea mayormente nublado, con una temperatura mínima de alrededor de -0.6°C. La humedad relativa durante las primeras horas del día estará cerca del 96%. Los vientos serán suaves, con una velocidad que podría alcanzar los 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde y noche, el clima continuará siendo mayormente nublado, con una temperatura que aumentará hasta alcanzar su máximo de 2.9°C. La humedad se mantendrá elevada, con un promedio del 99%. Según los pronósticos, no se espera precipitaciones significativas, garantizando una jornada sin lluvias. Los vientos podrían intensificarse un poco, llegando a alcanzar una velocidad de hasta 17 km/h en momentos de ráfagas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego

Dado el fresco día nublado, se recomienda vestir prendas abrigadas para evitar inconvenientes con las bajas temperaturas. Aunque no se prevén lluvias, el alto índice de humedad implica un ambiente húmedo, por lo que llevar ropa que retenga el calor puede resultar beneficioso.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 28 de octubre de 2025

Para los interesados en fenómenos astronómicos, el amanecer está previsto a las 09:54 y la puesta de sol tendrá lugar a las 17:12. Para aquellos aficionados a la astronomía y la fotografía, estas horas pueden ser ideales para captar los cambios de luz.