Una histórica multinacional cierra su planta en Tortuguitas tras 90 años y despide a 150 trabajadores

La compañía deja de producir en Argentina y se dedicará a importar rodamientos desde Brasil.

SFK, empresa de rodamientos Foto: -

La histórica empresa de rodamientos SKF, una multinacional sueca con casi un siglo de trayectoria en el país, confirmó el cierre definitivo de su planta de producción ubicada en Tortuguitas, una decisión que deja sin empleo a 150 trabajadores.

El anuncio implica que la firma se reconvertirá en una mera importadora desde Brasil y generó un fuerte rechazo de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

“Mientras el mundo cuida su producción, Argentina abre sus puertas a todo lo importado”, señaló el titular Abel Furlán, y agregó que la decisión de SKF de reconvertirse en importadora es un claro síntoma de que se está “transformando el modelo productivo de la Argentina.”

SKF, empresa sueca que cierra sus puertas en su sucursal de Tortuguitas y deja a 150 personas sin trabajo. Foto: SKF

Qué pasará con los trabajadores despedidos

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires intervino oficialmente en el conflicto para garantizar que los 150 operarios despedidos de la planta perciban no solo la indemnización correspondiente por ley, sino que además se pueda alcanzar un acuerdo con la multinacional que contemple un pago superior al establecido, buscando mitigar el impacto social del cese de la producción local.

Qué dijeron los directivos de la empresa

Los directivos de SKF aseguraron que “la decisión se tomó tras un análisis estratégico y operativo exhaustivo, que evaluó factores económicos, productivos y de mercado” y expresaron su “profundo agradecimiento” a los trabajadores de Tortuguitas por su dedicación y años de trabajo.

“Tras evaluar diversas alternativas, no encontramos una opción viable para mantener la planta de Tortuguitas operativa. Esta decisión fue muy difícil, pero necesaria para garantizar la competitividad global de SKF en el largo plazo”, explicó Manish Bhatnagar, presidente de SKF Industrial Americas y Australia.

La historia de la empresa en Argentina

SKF fue fundada en Argentina en 1917 y había consolidado su planta de Tortuguitas como uno de los polos industriales más importantes del sector automotriz.

SKF fue fundada en Argentina en 1917 Foto: -

Desde 1972, la fábrica fue sinónimo de producción nacional, innovación y empleo calificado en la provincia de Buenos Aires.