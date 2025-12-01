Conmoción en Lanús: un auto explotó en el garaje de una casa, generó un intenso incendio y un hombre fue herido de gravedad

Sucedió este lunes por la madrugada y generó pánico en todo el vecindario. Se analizan los motivos de la explosión. La vivienda involucrada quedó totalmente destruida.

Explosión en Lanús. Foto: NA.

Un feroz incendio tuvo lugar este lunes en el conurbano bonaerense, más precisamente en Lanús, cuando un auto explotó dentro de una vivienda ubicada en la intersección de las calles 1° de Mayo y Molinedo.

El fuego dejó a un hombre con el 90% de su cuerpo quemado, que permanece internado, además de importantes daños materiales y generó momentos de suma tensión entre los vecinos.

Incendio en Lanús tras una explosión de un auto. Video: Canal 26.

¿Cómo fue el incendio en Lanús?

El siniestro tuvo lugar en la madrugada de este lunes, aunque aún se desconocen los motivos y son investigados. Sí se supo que el vehículo que explotó estaba estacionado en el garaje de la casa cuando estalló de manera repentina, lo que hizo que se desatara un fuego incontrolable que se propagó por toda la vivienda.

Así quedó el auto que explotó. Foto: X/@telefenoticias

La fuerte explosión despertó a los habitantes de la vivienda y también a los vecinos de la zona, que de inmediato salieron a la calle para saber qué pasaba.

Al lugar acudieron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lanús, junto con personal de la Policía local, quienes trabajaron durante varias horas hasta lograr controlar las llamas.

El incendio afectó por completo las dos plantas de la vivienda, y generó pérdidas totales, además de dejar las paredes y el mobiliario completamente ennegrecidos por el hollín.

De las tres personas que debieron ser trasladadas a un hospital cercano, solo una de ellas resultó ser la más comprometida que fue derivada al Hospital Evita y su estado es reservado por quemaduras severas.

Así quedó el auto que explotó y la vivienda quemada en Lanús. Foto: X/@ellitoral

En diálogo con la prensa, Gerardo, uno de los afectados, relató su vivencia: “Escuché una explosión, salí a mirar al balcón y vi que mi cuñado se estaba prendiendo fuego. Los vecinos lo ayudaron, mientras yo estaba peleando contra el humo para sacar a los chicos. Quedamos atrapados por media hora; no podíamos respirar y pensé que no íbamos a zafar”.

La vivienda quedó completamente destruida producto de la explosión.