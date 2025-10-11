Más de 3.600 empresas cerraron en Argentina durante el primer semestre de 2025

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo anunció una caída del 0,7% respecto de diciembre de 2024.

Cierre de empresas. Foto: Unsplash

Según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), en el primer semestre de 2025 cerraron 3.647 empresas con al menos un trabajador registrado, mostrando una caída del 0,7% respecto de diciembre de 2024.

Transporte y almacenamiento fue el sector más afectado, con 1.396 cierres (-3,8%). Lo siguen por la industria manufacturera (-1,4%) y los servicios inmobiliarios (-4%). La lista también la incluyen comercio, alojamiento y comida, y construcción.

Por otro lado, algunos sectores crecieron en cantidad de empresas formales: servicios de asociaciones y personales sumaron 1.146 firmas (+2,8%), mientras que actividades administrativas, salud, enseñanza y servicios culturales también mostraron incrementos, aunque menores.

Cierre de empresas. Foto: Unsplash

En qué partes del país cerraron más empresas

La caída se concentró principalmente en Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, que juntas concentran más del 57% de las empresas formales del país.

Por su parte, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos registraron retrocesos notables en el interior, mientras que La Rioja, Neuquén, Tucumán y Formosa lograron mantener o aumentar su número de empleadores.

En total, 17 de las 23 provincias mostraron un saldo negativo en la cantidad de empresas formales entre diciembre de 2024 y junio de 2025.