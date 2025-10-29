Cuánto sale un plato de ñoquis en La Parolaccia este miércoles 29 de octubre

Se trata de una de las mejores casas de pasta en la Ciudad, ubica en distintos barrios como Puerto Madero y Palermo. A continuación te contamos sus precios.

Dónde comer los mejores ñoquis Foto: Instagram @laparolaccia

Si buscás un plan ideal en Buenos Aires para este 29 de octubre, Día de los ñoquis, no hay mejor opción que La Parolaccia en Puerto Madero.

Se trata de una de las mejores casas de pasta en la Ciudad. A continuación te contamos sus precios.

La Parolaccia, lugar de pastas. Foto: Instagram @laparolaccia

Cuánto sale la porción de ñoquis

Gnocchi souffle La Parolaccia

Gnocchi de espinaca gratinados con ave, crema, champignon, pesto, parmesano y jamón cocido $27.500

Gnocchi di patate gorgonzola

Queso azul y crema $27.500

Gnocchi di patate bolognese

Pomodoro y carne de ternera $27.500.

La historia de La Parolaccia

La Parolaccia fue fundada en 1989 por la familia Letti y rápidamente se convirtió en un referente de la cocina italiana en Buenos Aires. Con el paso de los años abrió varias sucursales, pero la de Puerto Madero, ubicada frente al dique, es la más emblemática. Su nombre, que significa “la mala palabra” en italiano, es un guiño a la calidez y desfachatez del trato familiar, y no a la grosería.

Ñoquis. Foto: Instagram @laparolaccia

¿Por qué se comen ñoquis todos los 29?

Aunque no se sabe con certeza cuál es el origen de la costumbre de comer ñoquis de papa cada 29 de mes, hay varias teorías: una de ellas nos lleva a la región italiana de Véneto. Ahí, un mártir cristiano -San Pantaleón- fue agasajado con un plato de ñoquis un 29 de julio. La historia cuenta que durante la comida, Pantaleón predijo que la pesca iba a mejorar en los próximos meses.

Todo se cumplió y además, cuando levantaron el plato de Pantaleón, encontraron monedas de oro debajo.

Otra teoría es que la costumbre de comer pasta a fin de mes por ser un plato relativamente barato fue traída por los inmigrantes italianos y españoles que llegaron a nuestro país. Además, los italianos de mayor poder adquisitivo solían invitar a los menos pudientes, dejándoles algo de dinero debajo del plato para ayudarlos.

Por eso es que, tradicionalmente, en Argentina se acostumbra a poner un billete debajo de cada plato de ñoquis.