Basilio, bodegón. Foto: Instagram/basilioparrillaresto.arg

En pleno corazón de Mataderos nació un bodegón que con el tiempo se transformó en un verdadero clásico del barrio para quienes buscan cocina casera, platos abundantes y sabores que transportan a las reuniones familiares de antes. Con una propuesta simple pero firme y sabrosa, Basilio logró ganarse el cariño de vecinos y también de visitantes que llegan desde distintos puntos de la ciudad.

El lugar combina la esencia tradicional de los viejos bodegones con un clima cálido y familiar. Mesas distribuidas tanto en el salón como en el espacio exterior, mozos atentos y el inconfundible aroma de las preparaciones recién hechas crean una experiencia que invita a quedarse largo rato, compartir y disfrutar sin apuro.

Basilio, bodegón. Foto: Instagram/basilioparrillaresto.arg

La carta apuesta por clásicos de la gastronomía argentina: parrilladas abundantes, pastas caseras, milanesas gigantes, cortes de carne y guarniciones tradicionales que acompañan cada plato. Todo está pensado para servirse en porciones generosas, ideales para compartir, manteniendo intacto el espíritu de las comidas de antes, donde el encuentro y la buena mesa eran protagonistas.

El exquisito menú que ofrece Basilio

El menú de Basilio se destaca por sus platos abundantes y recetas tradicionales con un estilo bien casero. Entre las sugerencias más elegidas aparecen la bondiola braseada con vegetales y batatas fritas, el bife de chorizo Basilio acompañado con panceta, mozzarella y pimientos en salsa demiglace con papas rústicas, y las mollejas al verdeo con papas cuadrillé. Además, tienen el exquisito matambre a la bartola que lleva salsa fileto, muzzarella, parmesano, pesto, aceitunas negras, huevos fritos y papas fritas.

Basilio, bodegón. Foto: Instagram/basilioparrillaresto.arg

También sobresalen el lomo a la pimienta con papas a la crema, el peceto al Roquefort o a la mostaza, y la colita de cuadril mechada, rellena con panceta, queso y aceitunas negras. Para quienes buscan opciones clásicas de bodegón, el bife de cuadril completo con huevos fritos y panceta crocante es otra de las especialidades de la casa.

La carta se completa con alternativas como la trucha grillada a las brasas servida con mix de verdes y vinagreta, y la bisteca de cuadril Don Alfredo, acompañada con tallarines a la crema, yema de huevo y pimienta.

Por su parte, los comensales dejaron sus experiencias en Google Maps y lo más destacado fue la comida: “El verdadero 10/10. Realmente exquisito todo”, “Excelente lugar, muy lindo ambientado. Porciones super abundantes”, “Excelente la trucha grill la mejor!!!! precio calidad incomparable”, fueron algunos de los comentarios.

Basilio, bodegón. Foto: Instagram/basilioparrillaresto.arg

Cómo llegar a Basilio desde el Obelisco

El bodegón, ubicado en Av. Juan Bautista Alberdi 6402, Mataderos, y para llegar en transporte público desde el Obelisco, una de las opciones más fáciles es combinar subte y una breve caminata.

Desde el microcentro, se debe tomar la Línea A de subte en dirección a San Pedrito y bajar en una de las estaciones cercanas a la avenida, como San Pedrito o Puan. Desde allí, se puede tomar un colectivo o caminar varios minutos.

Otra alternativa es viajar en colectivo. Desde la zona del Obelisco circulan varias líneas que pasan o se acercan a Basilio, como el 55, 88, 126, 180 y 8. Al bajar en una parada sobre la avenida, se puede llegar caminando.

Sus horarios son de martes a domingos y feriados de 12:00 a 15:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas.