Al estilo Shein y Temu: una marca internacional de moda low cost llega a la Argentina con precios desde $7.990 y envíos a todo el país

La firma chilena desembarca en el país con tienda online propia, envíos a todo el territorio y una estrategia centrada en el segmento de bajo costo.

Local físico de Tricot, marca chilena que desembarca en Argentina. Foto: Facebook / Tricot.

En un contexto de contracción del consumo y creciente competencia de las marcas internacionales, la cadena chilena de moda Tricot desembarca oficialmente en la Argentina. La compañía, fundada en 1952 por la familia Pollak y con más de cien locales en Chile, apuesta al mercado local a través de su plataforma de e-commerce, sumándose así a la batalla por el público low cost que actualmente lideran Shein y Temu.

El anuncio llega en un momento de cambios estructurales para la industria textil argentina con la apertura de importaciones y el auge del comercio electrónico que hace que las marcas extranjeras ganen terreno mientras la fabricación nacional se retrae.

La marca chilena que busca competir con Shein y Temu en la Argentina

Tricot se presenta como una alternativa intermedia entre el fast fashion digital y el comercio tradicional. Su propuesta combina precios accesibles, lanzamientos semanales y entrega directa a domicilio. La página web local ya permite realizar compras en pesos argentinos, con envío gratuito a partir de $50.000 y tiempos de entrega de entre dos y diez días hábiles, dependiendo de la zona.

Entre los precios más destacados se encuentran remeras desde $7.990, camisas desde $13.990, jeans desde $18.990 y pantalones desde $24.990. El sistema calcula automáticamente el arancel aduanero antes del pago, lo que permite conocer el costo final en moneda local.

El modelo de negocio de Tricot replica el éxito que la compañía mantiene en Chile, donde lidera el segmento del retail low cost. Con una estructura orientada a la rotación constante de productos y una fuerte presencia digital, la marca busca posicionarse como un competidor directo de las grandes plataformas asiáticas.

El desembarco de Tricot se suma a una ola de inversiones extranjeras en el sector de moda y consumo. En los últimos meses, firmas internacionales como Sandro Paris, Barbour, Colmar y Dr. Martens abrieron o retomaron operaciones en el país. A esto se suman los próximos lanzamientos de Decathlon y Armani Exchange, que reabrirá en 2026 bajo la gestión del Grupo Tucci, también responsable de traer The Kooples y Zadig & Voltaire.

Mientras las marcas extranjeras avanzan, la producción local intenta resistir. Desde el sector advierten que el aumento del ingreso de productos importados, que creció un 32% interanual en 2025, podría profundizar la crisis de las pymes textiles. Sin embargo, la llegada de Tricot y otras compañías refuerza una tendencia que parece consolidarse: la preferencia de los consumidores argentinos por la moda accesible, con amplia variedad y entrega inmediata.

Con su estrategia digital, precios competitivos y foco en la sustentabilidad, Tricot busca hacerse un lugar en el competitivo escenario de la moda argentina, marcando otro capítulo en la transformación del consumo local.