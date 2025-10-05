Una reconocida marca internacional desembarca en Argentina: dónde abrirá su primera oficina

La empresa es líder en utensilios de cocina tiene como objetivo fortalecer su relación con clientes y socios argentinos.

En medio de la complicada situación económica que atraviesa Argentina, donde muchas empresas internacionales se retiran del país o reducen personal, como sucedió recientemente con Burger King y Carrefour, algunas marcas apuestan y se quedan. Una de ellas es Tramontina, la reconocida compañía brasileña famosa por sus cuchillos.

Luego de más de 50 años operando suelo argentino a través de distribuidores, la empresa abrirá su primera oficina comercial en Buenos Aires. Tramontina considera al país como uno de sus mercados más importantes en la región y tiene el objetivo de fortalecer su relación con clientes y socios locales.

Tramontina. Foto: Página web Tramontina.

Sin embargo, la nueva sede, que estará ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, no será un negocio al público, sino que se tratará de un espacio comercial que funcionará como conexión directa con sus nueve fábricas (ocho en Brasil y una en India). Además, contará con un showroom exclusivo donde distribuidores y clientes podrán conocer una selección de los más de 22.000 productos que Tramontina ofrece en 120 países.

Según Emiliano Baseggio, gerente general de Tramontina Argentina, el objetivo es “fortalecer el reconocimiento de la marca y adaptarse mejor a la demanda local”.

Tramontina. Foto: Página web Tramontina.

Cuáles son las principales categorías de la marca

Ollas

Muebles (de madera y plástico)

Electrodomésticos

Asado (utensilios y accesorios para parrilla)

Utensilios para Cocina

Casa inteligente

Jardinería (herramientas)

Tramontina. Foto: Página web Tramontina.