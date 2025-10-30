Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 30 de octubre de 2025

jueves, 30 de octubre de 2025, 06:01

Para este jueves en Ciudad De Buenos Aires, el clima se presenta con cielo parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 16°C, mientras que la mínima estará en 8.6°C. Durante la mañana, se espera un amanecer fresco. La velocidad del viento se mantendrá a lo largo del día, con ráfagas que alcanzarán los 12 km/h. Además, la humedad relativa del aire será del 78%, ofreciendo un ambiente húmedo desde temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Al transcurso de la tarde y hacia la noche, las condiciones del tiempo seguirán estables con cielo parcialmente cubierto. El anochecer será igualmente fresco, ideal para quienes prefieran disfrutar de una copa de vino o un café en casa. No se espera precipitación durante la jornada, lo que hará del día una oportunidad excelente para actividades al aire libre, siempre y cuando el abrigo no se deje de lado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 30 de octubre de 2025

Este jueves, el sol en Ciudad De Buenos Aires saldrá a las 07:04 AM y se pondrá a las 05:50 PM. Es un buen momento para recordar aquellos objetivos que te fijaste a principios de año, optimizando las horas de luz natural para finalizar las lecturas o proyectos personales pendientes.