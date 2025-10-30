Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 30 de octubre de 2025

Clima diario

Para este jueves en Ciudad De Buenos Aires, el clima se presenta con cielo parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 16°C, mientras que la mínima estará en 8.6°C. Durante la mañana, se espera un amanecer fresco. La velocidad del viento se mantendrá a lo largo del día, con ráfagas que alcanzarán los 12 km/h. Además, la humedad relativa del aire será del 78%, ofreciendo un ambiente húmedo desde temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Al transcurso de la tarde y hacia la noche, las condiciones del tiempo seguirán estables con cielo parcialmente cubierto. El anochecer será igualmente fresco, ideal para quienes prefieran disfrutar de una copa de vino o un café en casa. No se espera precipitación durante la jornada, lo que hará del día una oportunidad excelente para actividades al aire libre, siempre y cuando el abrigo no se deje de lado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 30 de octubre de 2025

Este jueves, el sol en Ciudad De Buenos Aires saldrá a las 07:04 AM y se pondrá a las 05:50 PM. Es un buen momento para recordar aquellos objetivos que te fijaste a principios de año, optimizando las horas de luz natural para finalizar las lecturas o proyectos personales pendientes.