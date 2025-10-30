Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 30 de octubre de 2025

Clima y Tiempo

Este jueves, el clima en San Juan se presenta con cielo parcialmente nuboso y temperaturas frescas. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 9.2°C. La sensación térmica estará influenciada por el viento, que soplará con una velocidad suave, alcanzando los 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

A medida que avance el día, las temperaturas subirán hasta alcanzar una máxima de 20.4°C. Aunque el probabilidad de precipitaciones es baja, el día se mantendrá en general soleado con algunas nubes dispersas.

Se espera que la humedad se mantenga en un nivel moderado del 33%, proporcionando un clima relativamente seco.

En cuanto al viento, se esperan ráfagas provenientes del sureste, las cuales podrían alcanzar los 22 km/h. Sin embargo, no se anticipan cambios drásticos en las condiciones climáticas.