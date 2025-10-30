Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 30 de octubre de 2025

Clima Hoy

Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy

Hoy en Santa Cruz, se prevé un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. La clima estará marcado por temperaturas que oscilan entre los 3.4°C como mínima y los 7.3°C como máxima. Los vientos serán de una velocidad media de 22 km/h, lo que podría incrementar la sensación de frescura. La humedad se espera que sea elevada, alcanzando hasta el 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde y noche, se mantendrán las condiciones del cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas podrían permanecer alrededor de los rangos anticipados, sin grandes cambios respecto a la mañana. Los vientos continuarán con una intensidad similar, y la humedad seguirá siendo un factor a considerar.

Observaciones astronómicas

La salida del sol será a las 09:40 y se pondrá a las 17:34. Si tienes interés en observaciones astronómicas, el cielo parcialmente nuboso podría limitar la visibilidad durante la noche.