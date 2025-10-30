Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 30 de octubre de 2025

Pronóstico Matutino

El clima en Santa Fe hoy empieza con un amanecer a las 07:59. Durante la mañana, se prevé que las temperaturas ronden entre 7.9°C y un máximo de 18.5°C. La humedad relativa alcanzará un máximo del 85%, lo que podría generar una sensación térmica algo más fresca. Si deseas obtener más detalles sobre el clima de hoy, consulta la fuente oficial.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

La tarde se espera con condiciones similares, alcanzando una temperatura que podría subir algo más, hasta los 18.5°C como máximo. La puesta del sol está prevista para las 18:06, lo que dará inicio a una velada con cielos parcialmente despejados. Es posible que el viento sople con velocidad máxima de 21 km/h, manteniendo un ambiente fresco. Durante la noche, las temperaturas descenderán gradualmente. El viento continuará, aunque algo más calmado, mientras que la humedad relativa permanecerá alta, en torno al 85%. Para aquellos que disfruten de las observaciones astronómicas, tengan presente el amanecer y la puesta para planificar su día.