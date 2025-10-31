Cambia Mar del Plata: el anuncio sobre el tráfico que modificará la circulación en un barrio de “La Feliz”

Autoridades del partido de General Pueyrredón informaron que realizaron un cambio sobre una reconocida calle, a pocas cuadras del mar.

"La Feliz" recupera su esplendor Foto: Facebook / El Club de Pesca

Mar del Plata tiene un cambio clave en uno de sus barrios. Según se conoció días atrás, el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (Emvial) del partido de General Pueyrredón realizó una modificación en una calle, que tiene que ver con el sentido del tránsito.

Se trata de la calle Sánchez de Bustamante, que pasará de doble mano a un sentido único, en dirección al norte de la ciudad balnearia. El tramo que afecta a este cambio es el que comienza en la calle Mario Bravo y finaliza en Comunidad Foral de Navarra, más específicamente entre el 3300 y 3500.

Cambios en los carteles de las calles. Foto: Emvial.

Los vecinos del barrio habían realizado este pedido tiempo atrás, a través de la Sociedad de Fomento. El objetivo del cambio en el tránsito busca reordenar la circulación, así como también mejorar la seguridad vial de dicha zona.

Se estima que el cambio en el sentido podrá aportar a tener una circulación más ordenada, así como también una reducción en las situaciones de riesgo que se daban habitualmente.

Además del cambio en los carteles de las esquinas, se sumó la reubicación de la señal de lomo de burro y la señal de escuela con dirección a la calle lateral.

Las calles afectadas por el cambio de la dirección del tránsito en Mar del Plata. Foto: Google Maps

