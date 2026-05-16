Salieron a la venta los pasajes de tren a Mar del Plata para junio:

Tren a Mar del Plata. Fuente: Trenes Argentinos

Ya están disponibles los pasajes de tren de larga distancia para junio, con servicios que conectan la Ciudad de Buenos Aires con distintos destinos, entre ellos Mar del Plata, uno de los recorridos más demandados. La venta se realiza a través de la web oficial y en boleterías habilitadas.

Los servicios que parten desde la terminal de Constitución mantienen frecuencias diarias. De lunes a viernes hay dos salidas principales a las 7:30 y 14:17, mientras que desde la costa el regreso está programado a la 1:11 y 13:22.

Los fines de semana se suman variaciones en los horarios. Los sábados, los trenes salen a las 7:32 y 14:32 desde Buenos Aires, con retornos a la 1:11 y 14:36. En tanto, los domingos y feriados las partidas están previstas a las 7:25 y 14:52, y desde Mar del Plata a la 1:11 y 14:57.

Además, se mantiene un servicio adicional para cubrir la mayor demanda de fin de semana: sale los viernes a las 17:08 desde Constitución y regresa los domingos a las 22:53 desde la ciudad balnearia.

Trenes Argentinos rumbo a Mar del Plata Foto: Foto generada con IA

Horarios principales

Lunes a viernes: salidas 7:30 y 14:17 / regresos 1:11 y 13:22

Sábados: salidas 7:32 y 14:32 / regresos 1:11 y 14:36

Domingos y feriados: salidas 7:25 y 14:52 / regresos 1:11 y 14:57

Refuerzo: viernes 17:08 (ida) y domingo 22:53 (vuelta)

Precios

Primera: desde $32.000

Pullman: desde $38.400

¿Se puede viajar con mascotas en los trenes de larga distancia?

Durante junio continuará habilitado el servicio que permite viajar con perros y gatos en los trenes, una alternativa cada vez más demandada por los pasajeros.

El traslado está permitido para animales mayores de tres meses, exclusivamente en coches de primera clase y bajo condiciones estrictas. Cada formación admite hasta ocho mascotas, en viajes cuya duración no supere las ocho horas.

Viajar a Mar del Plata, una opción cómoda y económica Foto: Trenes Argentinos

Los animales deben viajar dentro de un transportín cerrado, con dimensiones máximas de 48 por 45 centímetros, y ubicarse en un asiento junto a su dueño. No está permitido descender en estaciones intermedias.

Antes de abordar, el personal ferroviario realiza controles de la documentación y las condiciones de traslado. Se exige contar con libreta sanitaria al día, certificado de salud, correa, bozal y elementos de higiene, además de identificación del animal.

El costo del pasaje para mascotas es de $77.500 y se encuentra sujeto a disponibilidad. La compra se puede realizar junto al ticket del pasajero, tanto online como en boleterías.

Descuentos y beneficios para viajar en tren de larga distancia

Los usuarios pueden acceder a distintos beneficios al momento de comprar. En la web oficial de Trenes Argentinos se ofrece un 10% de descuento en la compra digital.

Por su parte, jubilados y pensionados cuentan con una rebaja del 40%, mientras que las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden viajar sin costo, de acuerdo a la normativa vigente.

Tren a Mar del Plata. Fuente: Trenes Argentinos

La empresa recomienda adquirir los pasajes con anticipación, especialmente para los fines de semana y fechas cercanas a feriados, donde suele concentrarse la mayor demanda.