Laguna La Brava; Balcarce; Buenos Aires. Foto: Wikipedia

La Laguna La Brava, ubicada en el partido de Balcarce, a menos de una hora de Mar del Plata, se consolidó como una de las escapadas más buscadas de la provincia de Buenos Aires gracias a su combinación de pesca deportiva, deportes acuáticos y un paisaje serrano que remite al sur argentino. Con aguas calmas y un entorno natural poco intervenido, es ideal para quienes buscan desconectar sin viajar largas distancias.

Rodeada por las sierras del sistema de Tandilia y con una geografía atípica para la llanura bonaerense, la laguna sorprende por sus vistas abiertas, sus pendientes suaves y la presencia constante del viento, que refuerza esa sensación de estar en un paisaje del sur. Ese contraste la vuelve un destino singular dentro del mapa turístico provincial, tanto para escapadas de fin de semana como para jornadas completas al aire libre.

Laguna La Brava: dónde queda y cómo llegar desde Mar del Plata

Situada sobre la ruta nacional 226, a la altura del kilómetro 40, la laguna se extiende sobre unas 500 hectáreas y alcanza una profundidad cercana a los 8 metros. Su geografía, marcada por suaves barrancas y fondo de barro y tosca, permite un acceso sencillo a distintos puntos de la costa.

El acceso principal implica recorrer un breve tramo de camino de tierra, apenas un kilómetro, antes de llegar al espejo de agua. Desde CABA, el trayecto ronda los 440 kilómetros, combinando la autovía 2 con la ruta 226, lo que facilita una llegada directa para turistas y pescadores.

Pesca deportiva en Laguna La Brava: qué especies se pueden capturar

La laguna es reconocida por su potencial pesquero, con presencia de pejerreyes, dentudos y bagres, especies que atraen tanto a aficionados como a pescadores experimentados. Las condiciones naturales (cubeta definida, vegetación acuática y aguas renovadas por el arroyo Tajamar) favorecen la captura de buenos ejemplares.

Además, la infraestructura disponible incluye muelles, alquiler de botes, camping con servicios y proveeduría, lo que facilita jornadas completas de pesca. Desde la costa o embarcados, la práctica se adapta a distintos niveles de experiencia.

En los alrededores, quienes buscan ampliar la experiencia pueden visitar el Coto de Pesca Puerta del Abra, donde se practica pesca de truchas bajo la modalidad “Pesque y Pague” en lagunas artificiales alimentadas por agua fría.

Pesca de pejerrey. Foto: Wikimedia Commons

Los costos de la escapada varían según el tipo de hospedaje y actividades elegidas. Las cabañas para dos personas rondan los 20.000 pesos por noche, mientras que grupos más grandes pueden pagar desde 28.000 pesos. Para quienes optan por acampar, las tarifas son más accesibles y permiten una experiencia más cercana a la naturaleza.

Con su equilibrio entre paisaje serrano, tranquilidad y actividad deportiva, la Laguna La Brava se posiciona como una opción completa para una escapada corta, donde la pesca y el contacto con el entorno natural son protagonistas.

La combinación única de sierras, agua y un entorno que recuerda a la Patagonia

Uno de los rasgos que más impacta es su ubicación dentro del sistema serrano de Tandilia, que atraviesa Balcarce y se proyecta hacia el mar. En ese contexto, la Sierra Brava, ubicada sobre la margen oeste, define una postal que rompe con la llanura típica bonaerense y acerca visualmente a la Patagonia.

Este entorno natural invita a una variedad de actividades más allá de la pesca. En la laguna se puede practicar kayak, windsurf, stand up paddle, vela y remo, además de nadar en sectores habilitados. No está permitido el uso de motos de agua, lo que contribuye a mantener un ambiente tranquilo.

Laguna La Brava. Foto: Instagram @rucalauquenlagunabrava

Los visitantes también aprovechan las sierras para hacer senderismo, escalada, parapente o simplemente recorrer los miradores naturales. La zona suma propuestas como el avistaje de aves y la observación del cielo nocturno, especialmente valorada por la baja contaminación lumínica.

En cuanto al alojamiento, el área cuenta con alternativas que van desde campings y cabañas hasta complejos más desarrollados como Ruca Lauquen, que ofrece espacios para acampar, aparts y acceso a actividades recreativas. En la zona norte, la villa residencial y el Club de Pesca Laguna La Brava suman opciones accesibles para familias y grupos.