Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este viernes 31 de octubre de 2025

Clima en Mendoza

Condiciones del clima esta mañana en Mendoza

En la jornada de hoy viernes 31 de octubre, el clima en Mendoza se presenta con cielos parcialmente nubosos y temperaturas agradables en un rango de 6.6°C a 17.5°C. El viento soplará a una velocidad máxima de 11 km/h, aportando una sensación fresca a lo largo del día. La humedad rondará el 62%, lo cual es habitual en esta época del año.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, se espera que las condiciones climáticas se mantengan sin cambios significativos. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17.5°C, brindando un cierre del día cálido. Los vientos continuarán siendo moderados, con máximas en ráfagas de hasta 13 km/h, lo cual no supone mayores inconvenientes para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 31 de octubre de 2025

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer está previsto a las 08:05 y el atardecer se producirá a las 18:52. Es un buen momento para contemplar el cielo ya que no hay pronóstico de nubes significativas para ocultar las estrellas.