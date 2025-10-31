Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este viernes 31 de octubre de 2025

Clima en Mendoza
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 31 de octubre de 2025, 06:03

Condiciones del clima esta mañana en Mendoza

En la jornada de hoy viernes 31 de octubre, el clima en Mendoza se presenta con cielos parcialmente nubosos y temperaturas agradables en un rango de 6.6°C a 17.5°C. El viento soplará a una velocidad máxima de 11 km/h, aportando una sensación fresca a lo largo del día. La humedad rondará el 62%, lo cual es habitual en esta época del año.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, se espera que las condiciones climáticas se mantengan sin cambios significativos. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17.5°C, brindando un cierre del día cálido. Los vientos continuarán siendo moderados, con máximas en ráfagas de hasta 13 km/h, lo cual no supone mayores inconvenientes para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 31 de octubre de 2025

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer está previsto a las 08:05 y el atardecer se producirá a las 18:52. Es un buen momento para contemplar el cielo ya que no hay pronóstico de nubes significativas para ocultar las estrellas.