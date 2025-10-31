Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este viernes 31 de octubre de 2025

Clima diario
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 31 de octubre de 2025, 06:05

Pronóstico para la mañana en Santa Fe

En Santa Fe, las condiciones climáticas durante la mañana presentarán un cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima alcanzará los 7.9°C, mientras que la máxima rondará los 18.5°C. La humedad estará cerca del 40%, lo que contribuirá a una sensación térmica bastante seca. Los vientos soplarán a una velocidad media de 11 km/h, provenientes del noreste, como resultado de la dirección predominante en la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y noche, las condiciones seguirán siendo parcialmente nubladas, sin probabilidad significativa de precipitaciones. Las temperaturas se estabilizarán, brindando una noche agradable. El viento mantendrá su velocidad media entre 13 km/h y 21 km/h, cambiando ocasionalmente a ráfagas más intensas, sin superar los 21 km/h.

También podría interesarte

Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 31 de octubre de 2025

Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 31 de octubre de 2025

Lanús le ganó a la U de Chile y jugará la final de la Copa Sudamericana ante el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli

Lanús le ganó a la U de Chile y jugará la final de la Copa Sudamericana ante el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 31 de octubre de 2025

El amanecer será alrededor de las 07:59 y el atardecer caerá alrededor de las 18:06. Estos horarios nos ofrecen un buen margen para aprovechar las actividades al aire libre antes de que la oscuridad se haga presente en Santa Fe.