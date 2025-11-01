Cambió el pronóstico y se adelanta el agua: a qué hora llueve en Buenos Aires este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reveló las previsiones del clima para los primeros días de noviembre, con un cambio clave sobre las precipitaciones.

Lluvias y tormentas sobre la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA/DAMIAN DOPACIO.

El pronóstico había advertido por la aparición de las lluvias en el primer fin de semana de noviembre 2025. Sin embargo, se dio un cambio que señala que las precipitaciones llegarán a Buenos Aires antes de lo esperado, por lo que puede haber presencia por más tiempo del agua.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, el domingo 2 de noviembre tendrá lluvias. Sin embargo, la novedad está en el momento en que comenzará este fenómeno, por lo que pueden arruinarse distintos planes al aire libre.

Lluvias en Buenos Aires. Foto: NA.

A qué hora llueve en Buenos Aires este fin de semana

En detalle, el pronóstico advierte por la llegada de chaparrones desde la madrugada del domingo 2. Previamente, se estimaba que el agua aparecería sobre las últimas horas de la tarde.

De esta manera, el SMN indicó que los chaparrones llegarán al Área Metropolitana de Buenos Aires desde la madrugada, aunque se mantendrán por largas horas. Tanto a la mañana como a la tarde se darán estas lluvias espaciadas, con una probabilidad del 40%, por lo que podrían ser leves. Por la noche, las condiciones mejorarán, ya que el cielo estará mayormente nublado.

El fin de semana tendrá lluvias antes de lo esperado en Buenos Aires. Foto: SMN

Con respecto a la temperatura, se mantendrá en los valores esperados: una mínima de 18° y una máxima que tocará los 25°. La noche tendrá la cifra más alta de vientos, con picos de 22 kilómetros por hora.

Antes, el sábado 1 de noviembre, no habrá probabilidades de lluvias en Buenos Aires. El cielo estará entre parcialmente nublado y mayormente nublado, con temperaturas de entre 18° y 25°.

Nuevas lluvias en Buenos Aires para la primera semana de noviembre

Según lo advertido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la primera semana de noviembre también tendrá lluvias en Buenos Aires. El día mencionado es el martes 4, donde habrá que tener el paraguas cerca para no pasar malos momentos.

Se esperan lluvias para este martes 4 de noviembre. Foto: SMN

En detalle, se esperan lluvias a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad del 40%. La temperatura para este día estará entre 16° y 20°.