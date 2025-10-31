Fin de semana con lluvias: qué día vuelve a llover en la Ciudad de Buenos Aires, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el comienzo de noviembre 2025 incluirá agua en CABA.

Lluvias, tormentas, clima. Foto: NA.

El inicio de noviembre 2025 puede incluir lluvias en la Ciudad de Buenos Aires, según indicó el pronóstico. El primer fin de semana del mes traerá agua, por lo que resultará fundamental contar con paraguas si hay planes al aire libre o directamente realizar cambios a las actividades planificadas.

Tal como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se esperan precipitaciones para el domingo 2 de noviembre. Se trata de una modificación en las previsiones, por lo que es importante conocer el momento en que comenzarán las lluvias.

Clima, lluvia, tormenta. Foto: Pixabay.

Fin de semana con agua: cuándo vuelve a llover en Ciudad de Buenos Aires

En detalle, el pronóstico apunta que desde la tarde del domingo 2 se darán chaparrones en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Previamente, durante las primeras horas de la jornada, el cielo estará parcialmente nublado.

Cabe mencionar que estos chaparrones tienen una probabilidad del 40%, por lo que se estima que serán lluvias leves sobre el territorio porteño. Con respecto a la temperatura, variará entre los 18° y 25°, cifras típicas de primavera.

Habrá lluvias en el primer fin de semana de noviembre 2025. Foto: SMN

El sábado 1 de noviembre, por otro lado, tendrá el pico de temperatura en 27°, la cifra más alta del fin de semana. Las previsiones de la nubosidad indican que el cielo estará entre parcialmente y mayormente nublado a lo largo de todo el día.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires durante el fin de semana

Según el sitio especializado Meteored, se esperan precipitaciones a partir del viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre, con foco en el centro y norte del país.

Lluvias; tormentas. Foto: NA (Daniel Vides)

A qué zonas afectará

La provincia de Buenos Aires será de las zonas afectadas por la alerta por tormentas para el viernes entrante. Se vienen lluvias aisladas afectarán a la zona sudoeste, tal como Bahía Blanca, Coronel Suárez, Patagones, Tres Arroyos y Trenque Lauquen.

La misma advertencia rige para La Pampa, San Luis y Mendoza para esta misma jornada.

Para el sábado seguirá la alerta por lluvias solo para San Luis. A su vez, se sumarán Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.