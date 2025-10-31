Actividad eléctrica en Buenos Aires: qué día del fin de semana se esperan severas tormentas

El agua ya están afectando al interior del territorio bonaerense para este viernes 31 de octubre y con el inicio del nuevo mes seguirá con varios focos de precipitaciones.

Lluvia Foto: Freepik

El inicio de noviembre 2025 puede incluir lluvias en la Ciudad de Buenos Aires, según indicó el pronóstico. El primer fin de semana del mes traerá agua, por lo que resultará fundamental contar con paraguas si hay planes al aire libre o directamente realizar cambios a las actividades planificadas.

Tal como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se esperan precipitaciones para el domingo 2 de noviembre. Se trata de una modificación en las previsiones, por lo que es importante conocer el momento en que comenzarán las lluvias.

Tormentas fuertes, ¿a quiénes afectará?

La zona suroeste y oeste de Buenos Aires está bajo alerta durante este viernes, afectando a Bahía Blanca, Sierra de la Ventana, Monte Hermoso, Nechochea, Tandil, General Villegas, Pehuajó y Trenque Lauquen, entre otras localidades.

El mapa del SMN Foto: SMN

Seguirán durante la noche tanto en Buenos Aires como en otras provincias. Se esperan lluvias en el sur de Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, este de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

“El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ocasional granizo”, manifestaron desde el SMN.

Para el sábado, las nubes cargadas de gotas se irán dispersando hacia la zona norte del país. En esta jornada, será el turno de recibir lluvias de San Juan, La Rioja, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Formosa y Misiones.

Fin de semana con agua: cuándo vuelve a llover en Ciudad de Buenos Aires

En detalle, el pronóstico apunta que desde la tarde del domingo 2 se darán chaparrones en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Previamente, durante las primeras horas de la jornada, el cielo estará parcialmente nublado.

Habrá lluvias en el primer fin de semana de noviembre 2025. Foto: SMN

Cabe mencionar que estos chaparrones tienen una probabilidad del 40%, por lo que se estima que serán lluvias leves sobre el territorio porteño. Con respecto a la temperatura, variará entre los 18° y 25°, cifras típicas de primavera.