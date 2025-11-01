La Autopista del Oeste cambió para siempre: el importante cambio a saber para evitar multas
Importante cambio en la Autopista del Oeste. Desde esta semana, la velocidad máxima permitida se redujo de 130 km/ha a 110 km/h, según lo dispuesto por las autoridades viales. La modificación alcanza a todo el trazado principal, desde el acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el partido de Luján.
El cambio se llevó a cabo a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la concesionaria del corredor, con el objetivo de disminuir la cantidad de accidentes registrados en los últimos meses. Según datos oficiales, en varios tramos se habían detectado maniobras peligrosas y un incremento en los siniestros por exceso de velocidad.
Nueva normativa
La normativa será acompañada por controles móviles y radares fijos para garantizar su cumplimiento. Además, se reforzará la señalización vertical y luminosa con los nuevos límites de velocidad, especialmente en las zonas urbanas de Morón, Ituzaingó, Hurlingham y Moreno.
Las autoridades remarcaron que la medida “no busca sancionar, sino cuidar vidas”, y recordaron que respetar los límites de velocidad puede reducir hasta un 40% las probabilidades de sufrir un accidente grave.
Cómo sacar el TelePASE para circular por la autopista Perito Moreno y evitar multas
A partir del 1° de noviembre, el peaje de una de las autopistas más importantes de Buenos Aires solo se podrá pagar con TelePASE o lectura de patente. Quienes no estén adheridos a esta modalidad, recibirán una multa superior a los cien mil pesos.
Se trata del Peaje Parque Avellaneda, ubicado en la autopista Perito Moreno (que conecta la AU 25 de Mayo con Av. General Paz y el Acceso Oeste) y que a mediados de julio se convirtió en una autopista inteligente.
Contar con TelePASE es importante para evitar demoras, multas y aprovechar el sistema de peaje sin barreras la hora de transitar por las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. Cebe recordar que la adhesión al sistema es gratuita, 100% digital y se puede hacer siguiendo estos pasos:
- Ingresar a www.telepase.com.ar, registrarte o iniciar sesión con tu usuario TelePASE.
- Una vez dentro, elegir cómo querés recibir tu dispositivo. Si elegís “Retiro en punto de colocación”, contás con más de 300 puntos habilitados en todo el país. Si seleccionás “Envío a domicilio”, al recibirlo, deberás completar el proceso de activación.
- El tiempo de habilitación es de entre 72 y 96 horas hábiles.
Otra opción práctica es hacerlo directamente desde la app de Mercado Pago. Para ello, debés:
- Abrir la app y tocá “Ver más”.
- Seleccioná la opción TelePASE.
- Ingresar tu patente.
- Si no tenés el dispositivo, podés solicitarlo desde la app.
- Llega en 24 horas y podés retirarlo gratis en los puntos habilitados o comprarlo en la tienda oficial de Mercado Libre.