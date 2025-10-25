Cambia el peaje de una importante autopista de CABA: la multa que deberán pagar los conductores que no cumplan con este requisito

Más de 109.000 conductores diarios se benefician de un tránsito más ágil gracias a esta medida. A partir de cuándo será la modificación.

Peaje, autopista. Foto: AUSA

A partir del 1 de noviembre, el peaje de una de las autopistas más importantes de la Ciudad de Buenos Aires se despedirá del efectivo y solo se podrá pagar con TelePASE o lectura de patente. Quienes no estén adheridos a esta modalidad, recibirán una multa superior a los cien mil pesos.

Se trata del Peaje Parque Avellaneda, ubicado en la autopista Perito Moreno (que conecta la AU 25 de Mayo con Av. General Paz y el Acceso Oeste) y que a mediados de julio se convirtió en una autopista inteligente.

Gracias a la instalación de un nuevo pórtico de cobro automático, más de 109.000 conductores diarios se benefician de un tránsito más ágil ya que no tienen la necesidad de detenerse.

Peaje, autopista. Foto: AUSA

De cuánto es la multa por no tener TelePASE

Hasta ahora, quienes no estaban adheridos al sistema podían pagar en efectivo. Pero eso cambiará a partir del 1 de noviembre, cuando el pago manual deje de existir y la única forma de abonar será mediante TelePASE o lectura de patente.

En esa línea, el uso sin adhesión implicará una multa de $119.776,50, la cual se aplica automáticamente por el sistema inteligente de tránsito.

Además del cambio en el sistema de cobro, también se llevará a cabo el retiro de las cabinas físicas para contar con tres carriles libres en ambos sentidos, lo que permitirá una circulación más fluida y segura, especialmente en horarios pico.

El objetivo de estos cambios es que todas las autopistas de AUSA operen bajo el sistema de peaje sin barreras en 2026, mejorando la experiencia de viaje y reduciendo los tiempos de traslado.

¿Cómo funcionan los peajes sin barreras?

A diferencia de lo que ocurre cuando un vehículo pasa por las cabinas, al momento de circular por los pórticos de lectura automática de patentes no es necesario disminuir la velocidad para pasar por la zona de peajes. Los pórticos instalados cuentan con distintas cámaras que, desde aproximadamente 12 metros, toman una fotografía de la patente y, mediante una antena, buscan el TelePASE para registrar el paso.

TelePASE. Foto: NA

¿Cómo adherirse a TelePASE?

Contar con TelePASE es importante para evitar demoras, multas y aprovechar el sistema de peaje sin barreras la hora de transitar por las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. Cebe recordar que la adhesión al sistema es gratuita, 100% digital y se puede hacer siguiendo estos pasos:

Ingresar a www.telepase.com.ar , registrarte o iniciar sesión con tu usuario TelePASE. Una vez dentro, elegir cómo querés recibir tu dispositivo. Si elegís “Retiro en punto de colocación”, contás con más de 300 puntos habilitados en todo el país. Si seleccionás “Envío a domicilio”, al recibirlo, deberás completar el proceso de activación. El tiempo de habilitación es de entre 72 y 96 horas hábiles.

Otra opción práctica es hacerlo directamente desde la app de Mercado Pago. Para ello, debés: