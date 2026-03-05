Estos son los nuevos precios con aumento para los peajes de las Autopistas del Norte y Oeste de Buenos Aires:

Autopista Panamericana y el Acceso Oeste, NA

Los nuevos precios de los peajes de las Autopista Acceso Norte y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires entran en vigencia desde las 00 del sábado 7 de marzo de 2026. Las tarifas con TelePASE aumentaron alrededor de $300, pero en pago manual algunos se triplicaron.

Los nuevos valores se publicaron este jueves en el Boletín Oficial, en la Resolución 297/2026, indicó Vialidad Nacional.

Nuevo precio peaje Acceso Norte, Ciudad de Buenos Aires

Vehículo de 2 ejes

El costo en hora no pico pasa de: $699,09 a $994,15 con TelePASE, y de $700 a $2000 el pago manual.

En hora pico:

TelePASE: $838,93 a $1112,99

Pago manual: $900 a $2400

El pago electrónico queda en $1988,30 en hora no pico, y $2385,97 en hora pico.

Nuevos precios peaje Acceso Norte Foto: Vialidad Nacional

Nuevo precio peaje Acceso Oeste, Ciudad de Buenos Aires

Hora no pico:

TelePASE: de $699,09 a $994,15

Pago manual: $700 a $2000

Hora pico:

TelePASE: $838,93 a $1112,99

Pago manual: $900 a $2400

Pago electrónico: $1988,30 en hora no pico, y $2385,97 en hora pico.

Nuevos precios peaje Acceso Oeste Foto: Vialidad Nacional

Cuáles son las horas pico en los peajes porteños

Lunes a viernes:

De 07:00 a 11:00 y de 16:00 a 20:00, en ambos sentidos de circulación.

Sábados, domingos y feriados:

Hacia la Provincia de Buenos Aires: de 11:00 a 15:00

Hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: de 17:00 a 21:00

Los cuadros aprobados incluyen la aplicación de un cobro equivalente al doble de la tarifa TelePASE para quienes utilicen las vías manuales, con el objetivo de promover una transición progresiva más rápida hacia el uso del sistema TelePASE.

Esta medida se inscribe en el proceso de modernización del sistema de peajes y constituye un paso previo a la implementación de esquemas de cobro más ágiles, como el sistema free flow, conforme a lo establecido en el Decreto 733/2025 y en línea con lo previsto para la Red Federal de Concesiones. A su vez, permite reducir las demoras en las estaciones de peaje, mejorar la fluidez del tránsito y disminuir los tiempos de viaje, indicaron.