Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 1 de noviembre de 2025
Clima y Tiempo
El clima en Córdoba hoy presentará un cielo parcialmente nuboso desde la mañana. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 7.3°C, ascendiendo gradualmente a lo largo del día. Se prevé una humedad de hasta un 54% y vientos con una media de 19 km/h, lo que podría generar una sensación más fresca.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
En la tarde y noche se mantendrá un clima principalmente nublado. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21.9°C, acompañadas de vientos con ráfagas que podrían llegar hasta los 23 km/h. En general, el día se tornará fresco, por lo que se recomienda estar preparado para una eventual brisa más intensa.