Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 1 de noviembre de 2025

Clima diario

Hoy en San Juan, el clima estará caracterizado por cielos parciales nublados durante la mañana, con una temperatura mínima de 9.2°C. Las lluvias no están previstas, por lo que predominan condiciones mayormente estables. Sin embargo, es recomendable llevar un abrigo liviano debido al viento que podría alcanzar hasta 11 km/h.

Para una mañana activa, es ideal dar un paseo sin preocupaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

A lo largo de la tarde y noche, las condiciones del tiempo en San Juan seguirán siendo favorables, con máximo de temperatura que alcanzará los 20.4°C. Las nubes pueden permitir intervalos de sol, creando un clima agradable y sin precipitaciones. El viento, aunque leve, puede llegar a un máximo de 22 km/h. La humedad se verá alrededor de un 61%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 1 de noviembre de 2025

El sol asomará en San Juan a las 08:29 y despedirá la luz natural con una puesta a las 18:37. Los observadores de estrellas disfrutarán de un cielo parcialmente despejado hacia la noche.