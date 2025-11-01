Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este sábado 1 de noviembre de 2025
Pronóstico del clima de hoy en Santa Cruz
Para la mañana de este sábado, se espera un cielo parcialmente nuboso en Santa Cruz. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, ofreciendo un ambiente fresco para la región. Habrá una leve probabilidad de precipitaciones, así que es recomendable llevar un paraguas por si acaso. Los vientos serán moderados, alcanzando hasta los 16 km/h, lo que podría incrementar la sensación de frío.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
La tarde en Santa Cruz mantendrá el cielo parcialmenté cubierto, con temperaturas que no excederán los 7.3°C. La sensación térmica puede ser más baja debido al viento que alcanzará ráfagas de hasta 25 km/h. Por la noche, se mantendrán condiciones similares de nubosidad y viento.
La humedad se mantendrá en torno al 80%, lo cual es bastante elevado, haciendo el ambiente un poco más frío de lo habitual. No se esperan precipitaciones significativas para el resto del día, pero es importante estar preparado para la rápida variabilidad del clima.