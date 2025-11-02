Cambio repentino en el pronóstico del tiempo: cómo estará el clima este domingo 2 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para el cierre del fin de semana, que podría contar nuevamente con precipitaciones.

Lluvias; tormentas. Foto: NA (Daniel Vides)

El fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores podría cerrar con clima inestable, luego de algunas jornadas con buenas condiciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el domingo habrá probabilidad de chaparrones durante todo el día, mejorando recién en la noche con cielo parcialmente nublado.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 18 grados de mínima y 25 de máxima.

Lluvia. Foto: Freepik

El domingo llueve, hora por hora

Domingo por la mañana (08:00): El cielo estará cubierto y la temperatura rondará los 19°C, con vientos moderados del sureste (11-27 km/h).

Domingo al mediodía (11:00): Se esperan lluvias débiles con un 30% de probabilidad y una acumulación de 2.6 mm. La temperatura se mantendrá en los 19°C.

Domingo por la tarde (14:00): Continuarán las lluvias débiles (30% de probabilidad) con una temperatura de 21°C.

Domingo por la tarde-noche (17:00 - 23:00): El cielo se irá despejando y la temperatura descenderá notablemente, llegando a los 17°C a la medianoche, con vientos del este que rondarán los 11-24 km/h.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

El lunes volverían las buenas condiciones, con cielo algo nublado durante la madrugada y mañana, y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 18 y 27 grados.

El martes podría regresar la inestabilidad, con probabilidad de lluvias para todo el día; junto con temperaturas de entre 18 y 23 grados.