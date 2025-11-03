Cuándo vuelven las lluvias al AMBA y cómo seguirá el clima el resto de la semana

El mal clima se mantiene este lunes en varias zonas del país. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.

Las malas condiciones del clima regresan este lunes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en 5 provincias para este 3 de noviembre. También rige una advertencia por vientos y nevadas en el sur del país.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

Una alerta de nivel amarillo indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. A continuación, las zonas afectadas:

sur y oeste de Buenos Aires (en la noche);

sur de Córdoba (en la noche);

este y norte de La Pampa (en la noche);

San Luis -menos el norte- (en la noche);

noreste de Mendoza (en la noche).

Alerta por tormentas

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo”.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 45 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Cómo seguirá el clima en la semana

El martes podría regresar la inestabilidad, con probabilidad de lluvias para todo el día; junto con temperaturas de entre 18 y 23 grados.

El miércoles se espera cielo parcialmente nublado durante el día y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C de mínima y los 21°C de máxima.

Para el jueves, en cambio, las previsiones vuelven a mostrar condiciones de inestabilidad. Se prevé cielo mayormente nublado con un 10% de probabilidad durante el día. Las marcas térmicas bajan aún más: mínima de 11°C y máxima de 19°C.

El viernes vuelve a aparecer como jornada con precipitaciones. La probabilidad de lluvias aisladas se ubica entre el 10 y el 40 por ciento. Las temperaturas se ubicarán entre los 15°C de mínima y los 19°C de máxima.

Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes