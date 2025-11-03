Toyota lanza su SUV más barato: cuándo llega y cuánto costará en Argentina

La compañía prepara el lanzamiento de la Yaris Cross que promete combinar precio competitivo, eficiencia y tecnología. Su desembarco ya genera gran expectativa, con listas de espera en concesionarios.

Toyota Yaris Cross. Foto: NA.

Marcado por la inflación y por los constantes vaivenes económicos, el mercado automotor argentino sigue atravesando un escenario difuso y cambiante, con la cotización del dólar como principal exponente de estos idas y vueltas.

En ese contexto, la llegada de un nuevo SUV accesible con buena relación precio-calidad genera grandes expectativas entre los usuarios y concesionarios.

Toyota Yaris Cross. Foto: NA.

El nuevo SUV de Toyota ya tiene fecha de llegada a la Argentina

Se trata del Toyota Yaris Cross, un modelo que debutará oficialmente en la Argentina en febrero de 2026.

Esta SUV pertenece al segmento B (chico) y busca posicionarse como la más económica dentro de la gama SUV de Toyota, por debajo de la Corolla Cross (segmento C) y la SW4 (segmento D).

Por tanto, con su arribo a nuestro país, la marca japonesa completará una oferta que cubre todos los niveles del mercado, desde las opciones compactas hasta las más robustas.

Precio competitivo: atractivo en el mercado

El atractivo de la Yaris Cross radica en su combinación de precio competitivo, equipamiento y eficiencia.

Si bien Toyota no confirmó valores oficiales, se estima que su precio se ubicará por debajo de la Corolla Cross y cerca de los $40 millones, dependiendo de la versión.

Toyota Yaris Cross. Foto: NA.

Esto lo posicionará como competencia directa con modelos como Volkswagen T-Cross, Chevrolet Tracker, Nissan Kicks Play y Peugeot 2008, todos con valores que oscilan entre los $31 y $54 millones, según datos de ACARA.

Por tanto, y ante la expectativa que genera su llegada, ya hay listas de espera de más de un centenar de interesados por sucursal, algo que no suele ser común en el segmento.

Hay que tener en cuenta que el modelo que el modelo que se comercializará en Argentina es el que se fabrica en Sorocaba, San Pablo, que ofrecerá dos motorizaciones:

1.5 litros naftero , de 106 CV.

1.5 híbrido, con motor eléctrico de 59 kW y potencia combinada de 115 CV.

¿Cómo se espera que sea el nuevo SUV de Toyota en Argentina?

Si bien Toyota Argentina no publicó las especificaciones finales, se calcula que la Yaris Cross mida 4,31 m de largo, 1,77 m de ancho y 1,65 m de alto, con un baúl de 471 litros.

Contará con seis airbags de serie en todas las versiones y un completo paquete de Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS), con:

Frenado autónomo de emergencia

Aviso de colisión frontal

Alerta y mantenimiento de carril

Control de estabilidad y tracción

Cámara de visión trasera y sensores de estacionamiento

Respecto del confort, incluirá pantalla multimedia flotante de 10,1 pulgadas, tablero digital de 7″, faros LED, llave inteligente, climatizador automático y espejos retráctiles eléctricos.

Toyota Yaris Cross. Foto: NA.

Respecto de las versiones que llegarán a la Argentina, serán tres: