Cierre de la planta de Stellantis en Palomar Foto: Google Fotos /Planta Palomar

La industria automotriz argentina vuelve a encender señales de alerta, ya que luego de varios meses de caída de la producción, una de las principales compañías del sector decidió avanzar con el ajuste estructural. Esta medida refleja, además de la pérdida de empleos, la baja de la demanda externa del mercado que no se sostiene a niveles de años anteriores.

Se trata de la empresa Stellantis, que confirmó que cerrará uno de los turnos de producción en su planta ubicada en El Palomar a partir de mayo. La decisión llega después de un período de paradas técnicas y ajustes que anticipaban una reconfiguración de la actividad industrial.

Cierre de la planta de Stellantis en Palomar Foto: Google Fotos /Planta Palomar

Aunque las ventas locales de modelos como el Peugeot 208 y el Peugeot 2008 se mantienen competitivas, no alcanzan para compensar la fuerte caída en exportaciones, especialmente hacia Brasil, el principal destino de la producción nacional.

El impacto de la caída de la demanda: por qué Stellantis reduce su producción

La compañía explicó que el cierre de un turno responde a la necesidad de adaptar el volumen de producción a una nueva realidad del mercado. Actualmente, la planta opera con dos turnos y más de 2.000 trabajadores, aunque todavía no se definió cuántos puestos se verán afectados.

El principal problema, según señala, es la baja del mercado externo, ya que la demanda de Brasil golpea directamente las exportaciones y limita la capacidad de sostener los niveles de actividad. Este fenómeno afecta a gran parte del sector, que acumula varios meses consecutivos de retroceso.

Cierre de la planta de Stellantis en Palomar Foto: Google Fotos /Planta Palomar

Como parte del ajuste, la empresa implementará un programa de retiros voluntarios que será comunicado en abril y comenzará a aplicarse en mayo. La medida apunta a reducir la estructura sin recurrir a despidos masivos, en línea con las prácticas habituales de la industria en contextos de retracción.

Desde la compañía aseguraron que el proceso se llevará adelante respetando las normativas laborales vigentes e involucrando a empleados, sindicatos y proveedores, con el objetivo de sostener la actividad en el largo plazo.

En lo que va de 2026, los indicadores del sector reflejan esta tendencia: la producción cayó más de un 30% interanual, las exportaciones más de un 20% y las entregas a concesionarios también muestran retrocesos. Se trata de una racha negativa que ya acumula ocho meses consecutivos.