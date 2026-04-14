Autos chinos en Argentina Foto: Foto generada con IA Canal 26

La industria automotriz argentina se prepara para un nuevo movimiento estratégico que puede redefinir el mercado local en los próximos años. Un grupo empresario nacional anunció una fuerte inversión para producir vehículos de origen chino en el país, con el objetivo de ampliar la oferta de modelos nacionales y, al mismo tiempo, avanzar en negociaciones para sumar una segunda marca asiática con fabricación local.

El proyecto combina inversión industrial, relocalización productiva y una apuesta clara por los vehículos comerciales y las pickups, segmentos que vienen ganando terreno en la Argentina por su relación costo-producto y su versatilidad de uso.

Un plan industrial con nueva planta en la provincia de Buenos Aires

El holding argentino que impulsa esta iniciativa es Grupo Corven, que desde hace varios años representa marcas chinas en el mercado local. El plan contempla una inversión cercana a los 50 millones de dólares, destinada principalmente a trasladar y ampliar la producción en una nueva planta ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires.

Según lo informado por la compañía, aproximadamente la mitad de ese monto se destinará al nuevo centro industrial, donde se instalará una línea de producción con mayor capacidad y tecnología. El resto de la inversión apunta a ampliar la gama de modelos y fortalecer la red de proveedores locales.

Actualmente, la empresa produce en el país vehículos comerciales livianos, pero el nuevo proyecto permitirá fabricar entre seis y siete modelos distintos, con foco en camiones livianos, ultralivianos y, en una nueva etapa, pickups.

Industria automotriz en jaque Foto: EFE

Qué vehículos se fabricarán en la Argentina

El corazón del plan productivo está vinculado a Foton, marca china especializada en vehículos comerciales y pickups, que ya tiene presencia en el mercado argentino. Hoy se ensamblan localmente distintos modelos orientados al trabajo y la logística, un segmento que mostró crecimiento sostenido incluso en contextos económicos complejos.

Con la mudanza a Campana, la empresa buscará:

Ampliar la gama de vehículos comerciales livianos

Incorporar nuevas configuraciones y versiones

Avanzar con la fabricación local de pickups, un paso clave para competir en uno de los segmentos más demandados

Si bien aún no se confirmó qué modelo de camioneta se producirá, la marca ya comercializa distintas opciones en el país, lo que facilita una futura integración industrial.

Negociaciones para sumar una segunda marca china

Más allá de Foton, el grupo empresario también avanza en conversaciones para fabricar vehículos de Chery en la Argentina, una automotriz china con fuerte presencia regional. El proyecto se encuentra en etapa de análisis, pero incluye charlas vinculadas al desarrollo de proveedores locales y a la viabilidad comercial de la iniciativa.

La posible producción de Chery estaría orientada a SUV y una pickup mediana, segmentos que concentran gran parte del crecimiento del mercado. Sin embargo, desde la compañía remarcan que la concreción dependerá de alcanzar un volumen de ventas que justifique la inversión industrial necesaria.

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Cuándo podría empezar la producción

De acuerdo con los plazos manejados por la empresa, la nueva planta de Campana ya presenta un nivel de avance cercano al 80 %. Si el cronograma se mantiene, la inauguración podría concretarse dentro de los próximos meses, iniciando una nueva etapa para la fabricación de vehículos chinos en el país.

Este movimiento se da en un contexto de creciente participación de las marcas chinas en el mercado argentino, impulsadas por precios competitivos, mayor equipamiento y una estrategia cada vez más agresiva de expansión regional.

Un cambio de escenario para la industria automotriz local

La fabricación local de estos vehículos no solo busca ampliar la oferta, sino también generar empleo, fortalecer la integración nacional y reducir costos logísticos. Además, permite a las marcas adaptarse mejor a las necesidades del mercado argentino, tanto en equipamiento como en versiones.

Si los planes avanzan según lo previsto, la Argentina podría consolidarse como un polo regional para la producción de vehículos chinos, en un momento en el que el mapa automotor global atraviesa una transformación profunda.