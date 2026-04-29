Singapur sorprende con una máquina expendora de autos de lujo. Foto: Autobahn Motors

En el corazón de Singapur, donde cada metro cuadrado es un recurso estratégico, la industria automotriz encontró una solución tan ingeniosa como espectacular: crecer hacia arriba. Dos edificios separados por apenas unos kilómetros, el ABM Building de Autobahn Motors y el Ten Square, redefinen la forma de exhibir autos en entornos urbanos muy densos, combinando tecnología, marketing y arquitectura en una misma ecuación.

Showrooms verticales: cómo Singapur convirtió la falta de espacio en innovación

En el distrito de Bukit Merah, el ABM Building se alza como una torre de 15 pisos que funciona, literalmente, como una máquina expendedora de autos de lujo. Inaugurado en 2016 en 20 Jalan Kilang, el edificio alcanza unos 45 metros de altura y puede almacenar hasta 60 vehículos, desde superdeportivos modernos hasta clásicos de colección.

La máquina expendedora de autos de lujos, ABM Building de Autobahn Motors, en Singapur. Foto: Autobahn Motors

La experiencia del cliente es simple y futurista: desde la planta baja, selecciona el modelo en una pantalla táctil y, en cuestión de minutos, el vehículo desciende automáticamente hasta una plataforma de exhibición. Detrás de esa operación está el Automotive Inventory Management System (AIMS), un software propietario que organiza el movimiento interno mediante elevadores automatizados con diseño tipo “espina de pescado”, optimizado para ahorrar espacio y reducir la resistencia estructural.

El concepto, inspirado en los clásicos juguetes Matchbox, no solo resolvió un problema logístico, sino que también se convirtió en un atractivo turístico y mediático. Según explicó Gary Hong, gerente general de la compañía, la verticalidad no es una elección estética, sino una necesidad en uno de los mercados inmobiliarios más caros del mundo.

Del concesionario al espectáculo: el marketing inmersivo de Ten Square

A pocos kilómetros, en el área de Selegie/Bras Basah, el Ten Square (también conocido como Landmark of Good) propone una lógica distinta. Inaugurado en 2022, este edificio de unos 20 niveles no apunta a la venta directa, sino a la construcción de experiencias de marca a gran escala.

El rasgo más distintivo del Ten Square es su pantalla LED exterior tridimensional, la más grande de Singapur. Foto: Ten Square

Su rasgo más distintivo es la pantalla LED exterior tridimensional más grande de Singapur, que cubre su fachada y lo transforma en una plataforma publicitaria dinámica. Esa capacidad fue aprovechada por Sony Interactive Entertainment durante el lanzamiento global de Gran Turismo 7.

En marzo de 2022, la torre se convirtió en una gigantesca vitrina digital donde modelos como el Mazda RX-8 y el Nissan 180SX parecían salir del edificio en una ilusión 3D. La campaña, con un presupuesto cercano a los 200.000 dólares, marcó un hito en la publicidad exterior en Asia al fusionar el universo virtual del videojuego con la cultura automotriz tangible.

Torres de autos en el mundo: del modelo asiático a la expansión global

El fenómeno de las torres automotrices no se limita a Singapur. En Estados Unidos, la empresa Carvana desarrolló estructuras similares para la entrega automatizada de vehículos. En 2017, inauguró en San Antonio (Texas), una torre de ocho pisos con capacidad para 30 autos.

El Ten Square se convirtió en una gigantesca vitrina digital donde modelos como el Mazda RX-8 y el Nissan 180SX. Foto: Ten Square

Sin embargo, la comparación deja en evidencia la ambición del modelo asiático: el ABM Building duplica en altura y capacidad a su contraparte estadounidense, consolidando a Singapur como un laboratorio urbano donde la escasez de suelo impulsa soluciones arquitectónicas cada vez más audaces.

En una era donde las ciudades crecen en densidad y complejidad, estas torres no solo resuelven un problema práctico, sino que anticipan una tendencia: la transformación del espacio urbano en experiencias híbridas, donde comercio, tecnología y espectáculo convergen en vertical.