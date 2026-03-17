Fábrica de Honda Foto: Honda fábrica

La industria automotriz argentina suma un nuevo movimiento clave: Honda Motor Argentina confirmó que dejará de importar desde Estados Unidos el cuatriciclo TRX420FM para comenzar a producirlo localmente, un cambio estratégico que marca un hito para la compañía y el sector.La decisión se enmarca en una inversión superior a los US$24 millones destinada a la planta de Campana, donde ya comenzaron los preparativos para la fabricación en serie.

Una apuesta industrial que cambia el mapa productivo

Según los datos oficiales de la automotriz, la nueva línea de producción demandó la incorporación de 100 trabajadores adicionales, de los cuales 77 se sumaron específicamente a la línea del TRX420FM. La planta de Campana emplea a más de 1.000 personas y se expande así para consolidarse como un polo industrial clave dentro del mercado regional.

El nuevo proyecto no solo amplía la estructura operativa, sino que también refuerza la estrategia de Honda de diversificar su producción local, que históricamente estuvo centrada en motocicletas. Con esta iniciativa, la compañía inicia por primera vez la fabricación nacional de cuatriciclos, marcando un antes y un después en su portafolio industrial.

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El TRX420FM: un modelo pensado para el trabajo rural y el uso recreativo

El Honda TRX420FM es un vehículo utilitario robusto que combina capacidades de uso agrícola con prestaciones aptas para actividades recreativas. El modelo, que hasta ahora llegaba importado desde EE.UU., pasará a tener un volumen productivo de 10.000 unidades anuales, con un 90% orientado a la exportación, principalmente a Brasil.

Entre sus características se destacan:

Motor monocilíndrico de 420 cc, cuatro tiempos y refrigeración líquida

Transmisión de cinco velocidades con reversa

Tanque de combustible de 14,8 litros

Peso aproximado de 279 kg

Diseño enfocado en resistencia y confiabilidad para el trabajo intensivo

Las primeras unidades estarán disponibles en el mercado argentino desde abril, con un precio sugerido de US$11.500 en la red de concesionarios oficiales.

Cuatriciclos Foto: Foto generada con IA

Integración nacional y plan de proveedores

Para fabricar este modelo en Argentina, Honda debió articular acuerdos con proveedores para desarrollar componentes locales. La meta sigue el protocolo ACE 14, que plantea un 35% de integración nacional el primer año, con incrementos progresivos hasta llegar al 50% en etapas posteriores.Este proceso no solo fortalece la industria de autopartes, sino que genera nuevas oportunidades para empresas locales y reduce la dependencia de la importación de piezas.

Impacto regional y competitividad

La producción del TRX420FM en Argentina permitirá a Honda responder más rápido a las demandas del mercado sudamericano y a las particularidades del segmento agrícola, que continúa creciendo en países como Argentina, Brasil y Uruguay.Además, la fabricación local ofrece ventajas frente a posibles cambios arancelarios o acuerdos comerciales que afectan a los vehículos importados desde Estados Unidos.

¿Qué significa este anuncio para la industria automotriz local?

El proyecto se suma a una serie de movimientos que están redefiniendo el equilibrio entre modelos nacionales e importados en el país. Mientras algunas marcas dejan de fabricar ciertos vehículos localmente, Honda apuesta por ampliar su producción y robustecer su presencia industrial.Este tipo de inversiones mejora la capacidad exportadora del país, genera empleo y posiciona a Argentina como un actor relevante dentro del ecosistema automotriz regional.