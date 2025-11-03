¿Es un descuento de verdad?: las mejores webs y aplicaciones para comparar precios online en el Cyber Monday 2025

Este lunes comenzó el Cyber Monday en Argentina y se extenderá hasta el miércoles 5 de noviembre. Cómo evitar ser estafado con las ofertas.

El CyberMonday es un evento de compras online que dura 3 días y tiene como objetivo principal promocionar ofertas y descuentos en comercio electrónico. Se suman también otros rubros tales como Belleza, Cuidado Personal y Moda.

La recomendación principal para evitar estafas es entrar a la página oficial del CyberMonday, pero aquí hay otras alternativas que no fallan y se encuentran activas durante todo el año para comparar precios.

Alternativas que chequean precios aparte de CyberMonday.com.ar

CyberMonday 2025: cómo sé si la oferta es real o fake

Es un buen momento para aprovechar y buscar productos con descuentos y precios atractivos. Sin embargo, siempre queda la duda de si las promociones que anuncian las marcas son verdaderas ofertas o si, como ha ocurrido en otras ocasiones, los precios se incrementaron previamente más de lo habitual y, tras aplicar la rebaja, terminan costando prácticamente lo mismo que antes.

Cuando el valor de un producto aumenta considerablemente en las semanas previas, el vendedor puede presentarlo con un gran descuento que, aunque sea técnicamente real, en la práctica solo lo deja al mismo precio que tenía antes de la suba. Por eso, comparar cuánto cuesta en distintos comercios y en distintos momentos del año es una buena forma de evaluar si realmente conviene comprarlo en ese momento. Y estas páginas facilitan el trámite al permitir hacerlo todo en un mismo lugar.

Cómo funcionan estas páginas web

Estas páginas web comparan los precios de distintas tiendas en distintos momentos del año para permitirle al comprador ver si la oferta es real o no. Muestran una evolución histórica de precios y permiten crear alertas para próximas rebajas.

Historial de Precios de una PC

El funcionamiento de estas plataformas es simple. Aunque no forman parte del Cyber Monday —de hecho, operan durante todo el año—, permiten comparar precios y seguir su evolución. En la página principal suelen destacarse algunos productos, pero también es posible buscar otros por marca y modelo para ver en qué tiendas están disponibles (desde grandes cadenas de electrodomésticos hasta vendedores en Mercado Libre), cuánto cuestan en cada una y, lo más importante, cómo varió su precio en las últimas semanas.

Historial de Precios de una PC

Estos comparadores no tienen vínculo directo con el evento de descuentos, por lo que es necesario hacer la búsqueda manualmente, especificando marca y modelo exactos. Esa precisión es clave para evitar confusiones con versiones similares que puedan justificar diferencias de precio por tener mayor potencia, capacidad o tamaño. Una vez identificado el producto, las plataformas muestran su historial de precios en las distintas tiendas analizadas, facilitando una compra más informada.

CyberMonday: cuáles son las páginas web que comparan precios

Existen distintas páginas web que permiten verificar si las ofertas y promociones son reales:

Qué se busca en el CyberMonday 2025 en Argentina

El interés por el evento comenzó hace semanas e incluye más de 900 marcas. Las categorías más exploradas son Belleza y cuidado personal (22%), Moda (21%), Electrónicos (19%) y Electrohogar (18%). Se espera además que ayude a las pymes argentinas ya que incluirá los rubros de: Viajes; Electro y Tecno; Bebés y Niños; Salud y Belleza; Indumentaria; Muebles; Hogar; Gastronomía; Autos y Servicios.

Las categorías más exploradas son Belleza y cuidado personal (22%), Moda (21%), Electrónicos (19%) y Electrohogar (18%).

Las búsquedas más populares en octubre incluyeron productos como “Microondas”, “Cama King”, “Laptops”, “Smart TV”, “Botas”, “Sillones”, “Lavarropas” y “PlayStation”.

Qué marcas incluirá el CyberMonday 2025

En Electro y Tecno, categoría principal, el evento reunirá a referentes del mercado que ofrecerán importantes descuentos y promociones especiales. Entre las principales marcas se encuentran Sony, Samsung, Novogar, Naldo, Frávega, LG, Gadnic, Sodimac, Liliana, La Casa del Audio, Whirlpool y Lenovo. Los usuarios podrán aprovechar rebajas en celulares, electrodomésticos, equipos de audio y computación.

El sector de Viajes también tendrá un papel protagónico, con atractivas propuestas para quienes buscan planificar escapadas o vacaciones. Participan compañías y agencias como Iberia, Turismo City, Viajes Naranja, Al Mundo, BNAViajes, Booking, Despegar, Buquebus, Central de Pasajes, Aerolíneas Argentinas, Plusmar y Andesmar. Habrá ofertas en pasajes, paquetes turísticos y alojamiento, junto con facilidades de pago y promociones bancarias.

Dentro de Muebles, Hogar y Deco, reconocidas empresas del rubro presentarán oportunidades ideales para renovar la casa. Entre las confirmadas figuran Sodimac, Simmons, Piero, Pardo, Rex, Bed Time, Naldo, Mercado Libre, Cannon, Cetrogar y Arredo, con rebajas en muebles, colchones y artículos de decoración.

En la categoría Salud y Belleza, las principales marcas del sector se preparan para ofrecer promociones exclusivas en productos de cuidado personal, cosmética y bienestar. Entre las firmas participantes se destacan Rouge, L’Oréal, Simplicity, Farmacia Central Oeste, Farmacity, Beauty 24, ACF, Lancôme, Natura, Las Margaritas y Dove. Estas empresas ofrecerán una amplia variedad de artículos, que van desde fragancias y maquillaje hasta productos de higiene y cuidado de la piel, con descuentos especiales y opciones de financiación.

Por su parte, la categoría Bebés y Niños contará con la participación de reconocidas marcas dedicadas a la indumentaria infantil, los juguetes y los artículos para el cuidado de los más pequeños. Entre ellas se encuentran Kinderland, Mimo & Co, Grisino, El Mundo del Juguete, Cebra y Carestino, que pondrán a disposición una gran variedad de productos pensados para acompañar las distintas etapas de crecimiento, con precios promocionales y beneficios exclusivos.