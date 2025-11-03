Descuentos en los estacionamientos de Ezeiza y Aeroparque por el Cyber Monday: los precios con rebajas

Durante el evento de promociones, los estacionamientos de los aeropuertos ofrecen promociones especiales para quienes paguen por anticipado. Todos los detalles.

Descuentos en el estacionamiento de Ezeiza y Aeroparque. Foto: Instagram @criba_

El Cyber Monday es un evento de ventas online que se realiza una vez al año, donde comercios y servicios ofrecen descuentos y promociones especiales. Este año, además de productos y tecnología, también se suman algunos servicios vinculados a viajes, como los estacionamientos de los aeropuertos.

Durante el Cyber Monday, los estacionamientos de Ezeiza y Aeroparque ofrecen promociones especiales para quienes paguen por anticipado.

Descuentos en Aeroparque

En Aeroparque, los descuentos son los siguientes:

Estacionamiento Sur: 50% de descuento

Costa Salguero y Drop & Go: 10% de descuento

Descuento en el estacionamiento de Ezeiza y Aeroparque por el Cyber Monday. Foto: Aeropuertos Argentina.

Promociones en Ezeiza

En Ezeiza, las ofertas varían según la zona:

E1 (descubierto, tarifa normal): 50% de descuento

E4 (larga estadía): hasta 70% de descuento

Descuento en el estacionamiento de Ezeiza y Aeroparque por el Cyber Monday. Foto: Aeropuertos Argentina.

Es importante tener en cuenta que si se supera el tiempo contratado, el exceso se cobrará según la tarifa habitual. Por eso, conviene calcular bien los días de estadía para evaluar si conviene aprovechar estos descuentos o elegir otras modalidades, como el pago vía WhatsApp, que siempre tiene un 40% de rebaja.

En términos generales, las tarifas de Aeroparque suelen ser más elevadas por su ubicación y demanda, pero estas promociones representan una buena oportunidad para quienes buscan ahorrar unos pesos durante sus viajes.

El Aeropuerto de Ezeiza inauguró un nuevo espacio para empresas de alquiler de vehículos en Ezeiza

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la principal terminal aérea de Argentina, dio un nuevo paso en su plan de modernización al finalizar una obra clave para mejorar la experiencia de los pasajeros: la inauguración de un moderno espacio exclusivo para empresas de alquiler de vehículos.

Aeropuerto de Ezeiza. Foto: X/@Notitrans

Con una inversión de dos millones de dólares, el nuevo “HUB de rentadoras de vehículos” busca centralizar, optimizar y facilitar este servicio esencial para miles de viajeros que arriban diariamente al país, ya sea por turismo o por motivos laborales.

El flamante espacio se ubica estratégicamente en el estacionamiento E4 del aeropuerto y cuenta con una superficie cubierta de 265 metros cuadrados. Incluye un amplio hall central y 10 oficinas de atención al público, que se suman a las ya existentes. Esta nueva ubicación mejora significativamente la circulación de los clientes y facilita la conexión con todas las terminales del aeropuerto, promoviendo una experiencia más ágil y cómoda.

Rentadores de autos de Aeropuerto de Ezeiza. Foto: X/@SirChandlerBlog

La iniciativa se inscribe en un plan integral de modernización de la infraestructura aeroportuaria argentina, orientado a elevar los estándares de calidad en los servicios que se ofrecen a los pasajeros. En este caso, el objetivo es claro: simplificar el proceso de alquiler de autos, que muchas veces resulta engorroso, especialmente para quienes llegan de un viaje largo.