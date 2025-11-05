Cambia el recorrido de un icónico colectivo de la Ciudad de Buenos Aires: el nuevo barrio porteño que visitará

A fin de ofrecer más opciones de transporte público en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño impulsa esta iniciativa.

Un nuevo servicio de colectivos une distintos puntos de Buenos Aires. Foto: NA.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notificó acerca de una propuesta para modificar uno de los ramales de la línea de colectivos 47, a fin de que su recorrido llegue hasta el Barrio Olímpico, ubicado en la Comuna 8.

En caso de aprobarse la propuesta, se trataría de la segunda línea que extendería su trayecto hacia esa zona del sur de la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto está impulsado por la Secretaría de Transporte del GCBA, y contempla dos cambios principales: la creación de un nuevo servicio corto (ramal C) entre Liniers y Chacarita, basado en el actual ramal A (Autódromo – Chacarita por Nogoyá), y la modificación del ramal B (Autódromo – Chacarita por Camarones), que incorporaría el paso por el Barrio Olímpico, en la zona sur de la Ciudad.

El Gobierno quiere hacer llegar más transporte público al Barrio Olímpico. Foto: NA.

A partir del informe técnico se desprende que este tramo concentra la mayor cantidad de demanda de pasajeros, por lo que permitiría mejorar la conectividad de una de las zonas con menor cobertura de transporte público.

Foro de participación ciudadana para aprobar la extensión de la línea 47

Esta propuesta quedará sometida a la decisión que surja a partir de un foro de participación ciudadana, que estará vigente durante 15 días.

Este mismo procedimiento se aplicó en casos recientes, como la fusión de las líneas 6 y 50, la creación del nuevo ramal de la 118 a la Villa 21-24, la extensión de la línea 102 y los nuevos ramales de las líneas 61 y 62 al Barrio Rodrigo Bueno.

También fue empleado en las modificaciones que llevaron a la supresión de las líneas 90 y 23, parcialmente absorbidas por las 151 y 115, respectivamente.

El documento oficial señala que la idea surgió a partir de un pedido de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sur, el cual busca reforzar el transporte público en la zona delimitada por las avenidas General Paz, Fernández de la Cruz, Escalada y Coronel Roca, donde se concentran nuevos desarrollos habitacionales y urbanísticos.

El Barrio Olímpico, construido originalmente para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, en la actualidad alberga a cientos de familias y continúa en expansión, lo que exige una mejora en su conectividad con el resto de la ciudad.

Buscan reforzar el transporte público en el Barrio Olímpico. Foto: X/@NuevosBAires

Hay que mencionar que el ramal por Camarones de la línea 47 fue creado en 2003, luego de la desaparición de la línea 162, para cubrir parte del recorrido que había quedado vacante. Con esta modificación, el servicio recuperaría su rol estratégico en el transporte del sur de la capital.

En caso de aprobarse el cambio -algo que se da casi por descontado, ya que los foros de consulta suelen ser un paso formal-, la línea 47 se sumará a las que han ampliado su cobertura en la zona sur. Entre otras, la línea 46 también gestiona un cambio de recorrido para pasar por la Villa 1-11-14 y el barrio PROCREAR de la ex estación Buenos Aires, en un trámite que depende de la Secretaría de Transporte de la Nación.